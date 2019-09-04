Представители Deutsche Welle отказались от участия в заседаниях комиссии ГД

Берлин, 4 сентября. Представители немецкой радиостанции Deutsche Welle отказались принимать участие в заседании комиссии Государственной думы по расследованию внешнего вмешательства во внутренние дела России. Об этом говорится в ответе представителя издания Йоханнеса Хоффмана на запрос Государственной думы.

По словам Хоффмана, поскольку немецкая телерадиокомпания является субъектом публичного права Германии и подотчетна немецким компетентным инстанциям и органам, Deutsche Welle не имеет возможности участвовать в заседании Госдумы. Кроме того, он пригласил главу думской комиссии Василия Пискарева​​​ в Бонн или немецкую столицу на встречу с гендиректором Deutsche Welle для более тщательного обсуждения темы.

Ранее Пискарев сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России пригласит на свое заседание представителей Deutsche Welle. По его словам, у ГД имеются вопросы к Deutsche Welle.

«Мы хотим истины, а истины можно достигнуть только таким образом: не путем переписок, а путем живого общения», — передавало Федеральное агентство новостей слова Пискарева.

Он особо указал, что немецкое издание распространяет сведения для российской аудитории, а думская комиссия представляет интересы россиян.

Ранее Совет Государственной думы решил сформировать комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. В ее состав были включены 12 человек под предводительством Пискарева. Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, на заседания будут приглашены иностранные представители СМИ и дипломаты.

Напомним, в начале прошлого месяца в ГД призвали провести расследование вмешательства во внутренние дела РФ, которое, по мнению депутатов, допустили зарубежные СМИ и дипломаты в связи с несогласованной акцией в российской столице.

Организацией незаконных митингов в Москве занимаются сподвижники опального блогера Алексея Навального, которых Мосгоризбирком на законных основаниях отказался регистрировать на выборы в московскую думу. Отказ Мосгоризбиркома связан с превышением допустимого порога недействительных подписей, которые так называемые «оппозиционеры» подали в избирком. К примеру, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь были обнаружены 14,67% поддельных автографов. При этом допустимый по законодательству порог «брака» составляет лишь 10%. Среди поданных в избирком подписных листов также были найдены случаи фальсификации подписей избирателей и установлены факты использования «автографов» «мертвых душ».

Напомним, эксклюзивные материалы, опубликованные Федеральным агентством новостей по результатам несогласованных сходок в Москве, будут рассмотрены недавно организованной комиссией Госдумы по расследованию случаев вмешательства во внутренние дела РФ.