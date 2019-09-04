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Подозреваемого в краже телефонов Бондарчука и Миронова задержали в Москве

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Подозреваемого в краже телефонов Бондарчука и Миронова задержали в Москве

Москва, 4 сентября. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого в краже телефонов из гримерки звезд кино.

По словам Волк, злоумышленник может быть причастен к кражам из гримерной комнаты столичного кинопроизводственного комплекса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, жертвами преступника стали актеры Федор Бондарчук и Евгений Миронов.

«Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице Москвы. Похищенные гаджеты найдены», — рассказала Волк.

Она отметила, что сообщение о краже поступило в полицию 28 августа. По предварительным данным, злоумышленник проник в гримерку, похитил два мобильных телефона и скрылся. Материальный ущерб составил более 130 тысяч рублей.

Волк сообщила, что подозреваемый оказался ранее судимым за кражу жителем Москвы. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: ТАСС
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