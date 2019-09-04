Попова заявила, что заболеваемость гриппом в России за 23 года снизилась в 196 раз

Владивосток, 4 сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на площадке Восточного экономического форума заявила, что с 1996 года в России снизилась заболеваемость гриппом в 196 раз. Это связано с применением вакцины.

«На сегодняшний день могу сказать, что мы в России начали прививать в 1996 году против гриппа, и с того момента по 2018 год, который уже имеет итоговые цифры, заболеваемость гриппом в РФ снизилась в 196 раз», — заявила Попова.

По ее словам, вакцинация является наиболее эффективным способом борьбы с гриппом. Каждый год от него страдает от 5% до 10% населения планеты.

Всемирная прививочная кампания против гриппа стартовала в России 4 сентября.

Напомним, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

Как сообщают «Известия», Роспотребнадзор опубликовал список прививок, которые должны защитить иммунитет школьников. К семилетнему возрасту ребенку должны поставить прививку от туберкулеза, 3 прививки от пневмококковой инфекции, 3 от гемофильной инфекции типа b, 3 прививки от гепатита b.

Первоклассник также должен быть привит против гриппа, иметь 5 прививок от полиомиелита, 4 — от коклюша, дифтерии и столбняка, одну прививку от кори, краснухи и паротита.

Ранее Роспотребнадзор поддержал инициативу Минздрава блокировать сайты, которые призывают население отказываться от вакцинации.