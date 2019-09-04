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Скворцова заявила о росте продолжительности жизни россиян

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Скворцова заявила о росте продолжительности жизни россиян

Владивосток, 4 сентября. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни россиян.

На Восточном экономическом форуме, стартовавшем в среду во Владивостоке, Скворцова сообщила журналистам, что за семь месяцев года средняя продолжительность жизни российских женщин выросла до 78,5 лет, мужчин — до 68,5 лет.

Ранее она сообщала, что в прошлом году продолжительность жизни в России достигла рекордных показателей, увеличившись на 0,2 года у женщин и 0,3 года у мужчин. По словам министра, темпы роста этого показателя превышают мировые значения. Она назвала рост продолжительности жизни в России «существенным». Скворцова подчеркнула, что нужно заниматься профилактикой заболеваний для долгой и здоровой жизни.

Как сообщает «360», увеличение продолжительности жизни россиян является одной из целей мероприятий, проводимых в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его участниками стали несколько тысяч представителей десятков стран мира, в том числе главы ряда государств. Накануне на форум прибыл лидер РФ Владимир Путин.  

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Источник: РИА Новости
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