Премьер Индии написал в Twitter на русском после прибытия на ВЭФ-2019

Владивосток, 4 сентября. Премьер-министр Индии Нарендра Монди, прибывший в Россию с официальным визитом, написал об этом на русском языке.

Монди прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, который проходит в столице Приморья с 4 по 6 сентября.

«Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрестком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита», — сообщил он в своем Twitter.

Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита. pic.twitter.com/8pn70Cn0pv — Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2019

Индийский премьер принимает участие в ВЭФ-2019 в качестве главного гостя. Сегодня он проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в узком и расширенном составах. В преддверии встречи Монди и Путин планируют посетить судостроительный комплекс «Звезда».

Во второй день работы форума премьер-министр Индии примет участие в пленарном заседании ВЭФ и посетит соревнования по дзюдо.

Как сообщает телеканал «360», накануне визита в Россию Монди рассказал, что в его отношениях с президентом РФ есть «особая химия и легкость». Индийский премьер выразил надежду, что на полях форума ему удастся обсудить много вопросов с Владимиром Путиным.

Первая встреча Путина и Монди состоялась в Москве в 2001 году. Премьер отметил, что российский лидер отнесся к нему по-дружески.

Пятый Восточный экономический форум выступает главной площадкой, где обсуждаются ключевые вопросы развития Дальневосточного региона. В прошлом году его участниками стали более шести тысяч человек из 60 стран мира. Общая сумма контрактов, подписанных в ходе форума, превысила три триллиона рублей.