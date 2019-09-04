Мадуро объявил об учениях армии на границе с Колумбией

Каракас, 4 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал проведение военных учений на границе с Колумбией.

Мадуро поручил усилить пограничный контроль на венесуэло-колумбийской границе, мотивировав это «опасностью агрессии» со стороны Колумбии.

«Я приказал командованию Вооруженных сил Венесуэлы и всем военным подразделениям, развернутым на границе, объявить оранжевый уровень угрозы из-за опасности агрессии со стороны Колумбии в отношении Венесуэлы», — заявил лидер Боливарианской республики.

Также он объявил о проведении военных учений в районе колумбийской границы, которые пройдут в период с 10 по 28 сентября.

На минувшей неделе правительство Колумбии обвинило Венесуэлу в предоставлении помощи и убежища бывшим повстанцам из радикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии». Каракас в ответ обвинил Боготу в содействии террористам, готовившим серию терактов на территории Венесуэлы.

Ранее телеканал «360» сообщил о том, что США открыли в Колумбии дипломатический офис для помощи венесуэльским оппозиционерам. Главой организации стал Джеймс Стори, занимающий должность временного поверенного Соединенных Штатов в делах в Венесуэле. По данным Госдепартамента США, сотрудники офиса будут помогать сторонникам Хуана Гуайдо.