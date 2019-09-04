Минздрав РФ планирует перейти на четырехвалентную вакцину от гриппа до 2024 года

Москва, 4 сентября. Министерство здравоохранения рассчитывает к 2024 году перейти на четырехвалентную вакцину от гриппа.

По словам заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого, в ведомстве рассчитывают завершить переход в 2023-2024 году. Сначала вакцинироваться будут люди, входящие в группу риска, включая медработников и работников сферы образования.

Краевой подчеркнул, что переход на четырехвалентную медицину зависит от возможности производителя, а также от получения разрешений для использования вакцины не только на взрослых, но и на детях. Российские четырехвалентные вакцины будут применять в этом году при иммунизации жителей РФ.

«Отгрузка уже идет полным темпом. В первую очередь направляем в регионы, которые называем «входными воротами», — это наши пограничные регионы на западе и востоке, где наиболее интенсивно идет миграция населения», — рассказал замминистра журналистам ТАСС.

Напомним, что в конце января Минздрав и Роспотребнадзор утвердили план поэтапного перехода на четырехвалетную медицину. Она будет приобретаться в за счет федерального бюджета.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что лучшей профилактикой от гриппа является вакцинация и здоровый образ жизни.