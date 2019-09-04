Пытающиеся украсть садовую тачку подростки стали «звездами» Сети

Москва, 4 сентября. Интернет-пользователей рассмешило видео, на котором двое подростков из Белореченска пытаются украсть садовую тачку.

На видео, опубликованном в группе «Белореченск» в социальной сети Вконтакте, двое подростков на протяжении долгого времени пытаются украсть садовую тачку, решая сложную задачу о том, как перекинуть ее через забор. Для достижения цели они проявляют изобретательские способности, используя в качестве подручных средств скамейки, стол и приставную лестницу, но раз за разом терпят поражение, получая, очевидно, ушибы и ссадины. Наконец, задуманное малолетними злоумышленниками удается, после чего старший из них увозит младшего в злополучной тачке. При этом рюкзак, принадлежащий детям, остается на месте происшествия. Отметим, что действие происходит в дневное время и все попытки подростков фиксирует камера видеонаблюдения.

Видео вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей.

«Зарабатывают себе всемирную славу комиков. Жаль, что не нашли другого применения своим «талантам». Ну и родителям административку со штрафом как пить дать», — пишет Андрей Трухин. «Ну хоть в телефоне не сидят. Спасибо за хорошее настроение», — констатирует Жанна Воробьева. «Удивительно! Тачка жива осталась», — отмечает Олеся Олеговна. «Стоило ли оно этого и зачем она им сдалась?» — задается вопросом Мария Соловьева.

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