Экс-защитник «Реала» подозревается в распространении детского порно

Дюссельдорф, 4 сентября. Бывший защитник «Реала», «Боруссии», «Шальке» и сборной Германии Кристоф Метцельдер подозревается в распространении детского порно.

Как сообщает Die Welt, невеста спортсмена заявила в полицию о том, что Метцельдер отправил ей в WhatsApp 15 порнографических фотографий детей.

Стражи порядка задержали мужчину возле спортивной школы в Хеннефе. Они провели обыск у него дома в Дюссельдорфе. Полицейские забрали компьютер спортсмена, а также его смартфон. Сообщается, что мужчина не арестован.

«Мы ведем расследование по обвинению Метцельдера в распространении детской порнографии, включая те фотографии, что были получены в Гамбурге», — сообщила журналистам представительница прокуратуры Лидди Охтеринг.

Напомним, Кристоф Метцельдер был серебряным (2002) и бронзовым (2006) призером чемпионатов мира в составе сборной Германии. В 2002 году он стал чемпионом Германии в составе дортмундской «Боруссии», а также выигрывал чемпионат Испании в составе «Реала». В составе каталонского клуба он выступал с 2007 по 2010 год. На профессиональном уровне Метцельдер закончил играть в футбол в 2013 году.

Как сообщает «Газета.ru», бывший соперник российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова Абель Трухильо обвинен в сексуальной эксплуатации ребенка — у него дома нашли детскую порнографию.