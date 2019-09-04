Минздрав РФ планирует расширить национальный календарь прививок

Владивосток, 4 сентября. Минздрав РФ планирует расширить календарь прививок иммунизацией от трех инфекций.

Национальный календарь прививок в России может быть расширен в ближайшие три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минздрава Сергея Краевого, рассказавшего о планах ведомства в рамках Восточного экономического форума.

«Мы рассматриваем расширение календаря, это касается трех инфекций: ротавирусная инфекция, которая дает 45-50% всех острых кишечных инфекций, требующих госпитализации у детей до пяти лет, ветряная оспа и еще мы рассматриваем гемофильную инфекцию. В настоящее время вакцинированию подлежат только дети из групп риска», — сказал Краевой.

Замминистра уточнил, что иммунизацию от гемофильной инфекции планируется распространить на всех детей в возрасте до пяти лет.

«По опыту, до 55% всех гнойных, бактериальных менингитов, воспалений легких, бронхитов — это результат гемофильной инфекции. Это инфекция, которая требует управляемого контроля, то есть вакцинации», — отметил чиновник.

Краевой подчеркнул, что вопросы расширения календаря прививок рассматриваются, опираясь на возможности собственной базы данных иммунобиологических препаратов. По его словам, сегодня фармацевтические компании занимаются локализацией необходимых вакцин, на что потребуется около двух-трех лет.

Также в Минздраве создана рабочая группа, которая рассматривает вопрос о возможности включения в календарь прививок вакцины против вируса папилломы человека. Нерешенной остается проблема отечественного производства нужного препарата.

«Если у нас не будет такого производства, можем попасть в тяжелую ситуацию, которая наблюдалась с вакциной от полиомиелита. Мы работаем по двум направлениям: это оценка значимости данной прививки для здоровья населения и локализация производства вакцины от вируса папилломы человека в нашей стране», — резюмировал Краевой.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его участниками выступают несколько тысяч представителей десятков стран мира, в том числе — лидеры ряда государств.