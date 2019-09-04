Жириновский поблагодарил Зеленского за «развал» Украины

Москва, 4 сентября. Российский политик Владимир Жириновский поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги по «развалу» страны.

Жириновский прокомментировал отмену неприкосновенности депутатов Верховной рады. Этот шаг, по мнению политика, приближает «развал» Украины.

«Президент (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ФАН) не понимает, о чем он говорит. Если снимать неприкосновенность, то депутаты будут голосовать за все законы, в том числе за продажу земли. Когда этот вопрос поднимался, народ Украины был против. Для этого сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам. Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь», — сказал Жириновский в эфире телеканала «Россия 1».

Политик выразил уверенность, что снятие неприкосновенности с украинских депутатов — лишь начало «более жуткого разрушения государства».

«Вы предлагаете заткнуть парламент. Он замолчит, рухнет Украина. Я это приветствую, вы все сделали правильно», — заявил он.

Накануне Верховная рада приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий внесение изменений в украинскую конституцию в части отмены неприкосновенности для депутатов с января 2020 года.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Жириновский после выборов в Верховную раду предрек присоединение Украины к России. По словам политика, это произойдет уже через несколько лет, когда политика Киева приведет к «разделу» страны.