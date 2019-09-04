Попова опровергла информацию об угрозе смертельных болезней из-за комаров на юге России

Москва, 4 сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла заявления об угрозе смертельных болезней из-за комаров на юге России.

По ее словам, в стране наблюдается стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка, в Роспотребнадзоре не видят изменений в популяции комаров.

«Заболевших большинством инфекционных нозологий значительно, в десятки раз ниже, чем в ряде развитых стран Европы и Азии», — заявила Попова в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что проводится мониторинг численности комаров на Черноморском побережье, а также предпринимаются необходимые меры для предотвращения развития инфекций.

Эксперты заявили о широком распространении комаров, которые являются переносчиками вирусов Денге, Чикунья, Зика, а также желтой лихорадки. По их словам, насекомые обнаружены вдоль всего Черноморского побережья, сообщают «Известия».

В Британии 25-летняя Ким Робинсон заразилась опасной инфекцией после укуса комара. Место укуса чесалось и распухло, затем девушка не смогла наступать на ногу. Медики обнаружили у нее некротический фасциит. Состояние пациентки ухудшилось, у нее остановилось сердце. Медикам пришлось на пять дней ввести ее в искусственную кому. Когда девушка пришла в себя, ей пришлось пересаживать кожу на ноге, сообщает «Газета.ru».

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали о профилактике гриппа. Они уверены, что лучшей профилактикой является вакцинация, а также здоровый образ жизни. Он включает приемлемый режим труда и отдыха, закаливания, занятие физической культурой, сбалансированное и здоровое питание, а также отказ от табака, спиртного и наркотиков.