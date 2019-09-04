Иммунизацию для планирующих беременность женщин могут ввести в России

Москва, 4 сентября. Роспотребнадзор выступил с инициативой о введении плановой иммунизации для планирующих беременность россиянок.

По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой, ведомство приступило к рассмотрению вопроса о введении иммунизации от различных инфекций для женщин, планирующих роды. Об этом она сообщила на площадке Восточного экономического форума.

«В настоящее время рассматриваются вопросы о введении в национальный календарь прививок четкой плановой иммунизации женщин, планирующих беременность, что позволит защитить мать и будущего ребенка», — цитирует Попову РИА Новости.

Она подчеркнула, что сегодня национальный календарь прививок в России не имеет существенных отличий от подобных календарей большинства других стран. Но список прививок постоянно совершенствуется. Так, в ближайшее время стоит ожидать внесения в него иммунизации от ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Кроме того, может быть расширен контингент детей, которым будут делать прививки против гемофильной инфекции типа B.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам России не отказываться от проведения профилактических прививок. Так, в стране ухудшается эпидемиологическая ситуация по кори, возбудитель которой попал на территорию РФ из-за рубежа.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В его работе принимает участие президент России Владимир Путин. В прошлом году участниками ВЭФ стали более шести тысяч представителей 60 стран мира, на полях форума было подписано 220 соглашений на сумму более трех триллионов рублей.