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Иммунизацию для планирующих беременность женщин могут ввести в России

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Иммунизацию для планирующих беременность женщин могут ввести в России

Москва, 4 сентября. Роспотребнадзор выступил с инициативой о введении плановой иммунизации для планирующих беременность россиянок.

По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой, ведомство приступило к рассмотрению вопроса о введении иммунизации от различных инфекций для женщин, планирующих роды. Об этом она сообщила на площадке Восточного экономического форума.

«В настоящее время рассматриваются вопросы о введении в национальный календарь прививок четкой плановой иммунизации женщин, планирующих беременность, что позволит защитить мать и будущего ребенка», — цитирует Попову РИА Новости.

Она подчеркнула, что сегодня национальный календарь прививок в России не имеет существенных отличий от подобных календарей большинства других стран. Но список прививок постоянно совершенствуется. Так, в ближайшее время стоит ожидать внесения в него иммунизации от ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Кроме того, может быть расширен контингент детей, которым будут делать прививки против гемофильной инфекции типа B.

Иммунизацию для планирующих беременность женщин могут ввести в России

Ранее телеканал «360» сообщил, что Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам России не отказываться от проведения профилактических прививок. Так, в стране ухудшается эпидемиологическая ситуация по кори, возбудитель которой попал на территорию РФ из-за рубежа.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В его работе принимает участие президент России Владимир Путин. В прошлом году участниками ВЭФ стали более шести тысяч представителей 60 стран мира, на полях форума было подписано 220 соглашений на сумму более трех триллионов рублей.

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Источник: РИА Новости
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