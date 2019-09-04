Города с самым грязным воздухом назвали в Минприроды России

Москва, 4 сентября. Минприроды РФ назвало российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число находится в Сибири.

Как следует из проекта доклада, размещенного на сайте министерства, российскими городами с самым загрязненным воздухом признаны Абакан, Ангарск, Барнаул, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Улан-Удэ, Чита и другие.

Новичками в списке стали Искитим и Абакан, Ангарск вновь оказался в нем спустя полтора десятилетия.

«Сравнение уровней загрязнения воздуха в городах показывает, что более половины из них с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе», — говорится в документе.

Что касается списка городов с самыми загрязненными почвами, то в него попали населенные пункты Приморского края, Новгородской области и Петербург. Здесь отмечается превышение уровня загрязненности почв примерно в три раза больше среднего по России. Подобные проблемы зафиксированы также в Кировской и Челябинской областях, в Забайкалье, Северной Осетии и Красноярском крае.

Ситуация с загрязнением почвы остается напряженной практически во всех российских регионах, отмечается в докладе.

Как пишет «Газета.ру», ученые пришли к выводу, что загрязнение воздуха приводит к слепоте и психическим расстройствам. Жители загрязненных районов подвержены таким заболеваниям в два и более раза чаще, чем проживающие в «чистой» местности, выяснили специалисты из Чикагского университета.