Джонсон назвал единственный способ решения проблемы с Brexit

Лондон, 4 сентября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выйти из тупика с Brexit помогут внеочередные парламентские выборы.

Джонсон заявил о готовности провести досрочные выборы в британский парламент в случае, если депутаты в среду проголосуют за очередную отсрочку переговоров по Brexit. Об этом он сообщил после голосования в Палате общин, в ходе которого парламентарии наделили себя правом рассмотреть такой законопроект.

«Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют за то, чтобы остановить переговоры и добиться еще одной бессмысленной отсрочки Brexit, то это будет единственная возможность для разрешения этой проблемы. Подтверждаю, что мы внесем в парламент предложение (о возможности досрочных выборов — прим. ФАН)», — сказал премьер.

Накануне правящей Консервативной партии, оставшейся в меньшинстве, не удалось остановить инициативу оппозиции, наделившую парламент правом рассмотреть законопроект, предусматривающий перенос переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза на более поздний срок и дающий возможность заблокировать Brexit без сделки с ЕС.

Напомним, британский парламент категорически против выхода из Евросоюза без соглашения. Brexit должен был состояться 29 марта нынешнего года, но по целому ряду причин его перенесли на 31 октября. Теперь депутаты намерены заставить премьер-министра перенести выход из ЕС на еще более поздний срок.

Как пишет «Газета.ру», правительство Бориса Джонсона потеряло большинство в парламенте 3 сентября, когда ряды Консервативной партии покинул бывший министр юстиции Филипп Ли, который примкнул к либеральным демократам прямо в ходе заседания. Политик заявил, что не может служить интересам страны, поскольку кабмин готов к «жесткому» варианту Brexit, что, по его мнению, не пойдет на пользу Великобритании.