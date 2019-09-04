Крестная умершей в Турции россиянки прокомментировала работу врачей

Москва, 4 сентября. Крестная умершей в Турции 16-летней россиянки рассказала журналистам, что из тела девушки изъяли женские органы — матку и яичники.

По ее словам, родители девушки доверяли врачам, которые лечили ее от отравления, однако ребенку становилось только хуже. 13 июля она скончалась в частной больнице, предположительно, от перитонита.

Позже мать девочки обнаружила кровь на простыне, которой было укрыто тело. Тогда она заподозрила удаление внутренних органов. При этом родственники россиянки не подписывали никаких документов и не давали согласия на эту процедуру.

«За несколько часов до смерти сделали УЗИ и МРТ. Если у нее были какие-то проблемы с маткой и яичниками, почему об этом не сказали родителям и продолжали «лечить» от отравления?» — возмущается женщина.

Напомним, в июле российская семья отправилась в путешествие по Турции на машине. На десятый день поездки девушка пожаловалась на боль в животе. Ее госпитализировали. Медики диагностировали у нее острый аппендицит.

По словам родителей, турецкие врачи не оказывали больной необходимой помощи, лишь ставя ей капельницы. У россиянки дважды останавливалось сердце. Медики, по утверждению родителей, не предоставили никаких документов о лечении. Они выдали только свидетельство о смерти. Причиной смерти назван перитонит. Позже российские медики провели вскрытие и обнаружили отсутствие органов.

Турецкие врачи рассказали, что изъяли органы для проведения судмедэкспертизы. По их словам, о краже органов «не может быть и речи».