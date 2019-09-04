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Последнюю ракету «Союз» с украинскими комплектующими готовят к запуску с «Байконура»

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Последнюю ракету «Союз» с украинскими комплектующими готовят к запуску с «Байконура»

Москва, 4 сентября. Началась подготовка к последнему запуску ракеты-носителя «Союз-ФГ» с украинскими комплектующими. Планируется, что запуск произойдет 25 сентября. Об этом заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, планируется серия испытаний, включая проверку электрических систем, проверку герметичности баков, двигателей и систем управления.

Кроме того, специалисты проверяют пилотируемый корабль «Союз МС-15», сообщил источник. Ожидается, что основной экипаж «Союза», в который входят Олег Скрипочка, Хазза аль-Мансури и Джессика Меир, а также дублирующий экипаж в составе Сергея Рыжикова, Томаса Маршберна и Султана Аль-Нейади прилетят на «Байконур» 10 сентября.

Напомним, в 2020 году для полетов будут использоваться ракеты «Союз-2.1а». Пуск новых ракет назначен на 20 марта 2020 года. Они укомплектованы современными цифровыми системами, изготовленными в России, сообщает «Газета.ru».

Пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на второй половину 2022 года. Она заменит ракету «Зенит», которая производилась на Украине.

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Источник: РИА Новости
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