«Справедливую цену» на такси могут установить в аэропортах Москвы

Москва, 4 сентября. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило установить «справедливую цену» на такси в столичных аэропортах.

Согласно инициативе, выдвинутой ООП, стоимость поездки из аэропортов Москвы до центра города эконом-классом не должна превышать 1300 рублей. Таксисты возражают, что этот тариф был актуален шесть лет назад. По мнению экспертов, сообщают «Известия», цены, которые сегодня называют сами водители, выдуманы ими же, а когда иностранцы платят 25 тысяч рублей за поездку из аэропорта до Кремля, это негативно влияет на туристическую привлекательность города.

Исправить ситуацию может проект «Справедливая цена», когда пассажиров будут информировать о средней стоимости поездки в такси в рублях и иностранной валюте с помощью визуальной рекламы. ООП ссылается на опыт международного аэропорта Минска, где таким образом существенно снизили концентрацию «нелегальных» таксистов.

Общественники проанализировали стоимость поездки от аэропортов Москвы до Кремля у крупнейших служб заказа такси. Основываясь на этих данных, предлагается установить среднюю стоимость поездки экономклассом из «Шереметьево» и «Внуково» до центра столицы в 1000 рублей (15 долларов), из «Жуковского» — 1200 рублей (18 долларов), из «Домодедово» — 1300 рублей (20 долларов).

В ООП считают, что «справедливая цена» поможет исключить случаи обмана иностранцев, когда гостям столицы «бомбилы» выставляют счет на десятки тысяч рублей.

«В аэропортах по-прежнему присутствуют «бомбилы», хотя стали активнее работать информационные стойки официальных такси. К сожалению, это не исключило проблемы. Поступают жалобы, что консультанты на стойках предлагают цену в несколько раз выше, чем агрегаторы. Кроме того, стоимость указана только в рублях, мелким шрифтом», — рассказал глава ООП Илья Зотов.

Руководитель общественного объединения «Таксист» Андрей Попков отметил, что предлагаемые тарифы находятся примерно на уровне 2013 года. Он уверяет, что поездка из аэропорта до центра Москвы не может стоить меньше полутора тысяч рублей.

Что касается обманутых клиентов, то им в большинстве случаев не удается добиться справедливости, поскольку они добровольно оплачивают услуги перевозчиков и состава преступления в действиях «бомбил» полиция не усматривает.