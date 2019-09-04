Медведев одолел Вавринку и вышел в полуфинал US Open

Нью-Йорк, 4 сентября. Россиянин Даниил Медведев одержал победу у швейцарца Стэна Вавринку и впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США и турнира «Большого шлема» в целом.

Медведев вышел на матч против трехкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Вавринка в статусе фаворита. Игра при этом проходила для россиянина тяжело. В первом сете Медведев дважды обращался за медпомощью из-за проблем с бедром. Позднее он отметил, что по ходу матча «думал, что придется сняться». Соперник россиянина почти всю игру выглядел немного зажатым.

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 в пользу 23-летнего москвича, посеянного под пятым номером на турнире.

Одержанная победа, ставшая 11-ой подряд в текущем сезоне, гарантирует Медведеву четвертое место в мировом рейтинге сильнейших теннисистов.

За путевку в финал US Open Медведев сыграет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Григор Димитров (Болгария).