Эксперты рассказали о новых видах мошенничества в Сети

Москва, 4 сентября. Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» составили рейтинг мошеннических схем в Сети.

Фишинг стал самым популярным видом киберпреступлений в России, на него приходится более трети мошеннических схем, пишут «Известия». По данным экспертов проекта «За права заемщиков», на втором месте маскировка преступников под кредитно-финансовые организации, на третьем — финансовые пирамиды.

Специалисты проанализировали около 50 тысяч обращений граждан, а также около 20 тысяч сообщений в СМИ. Как выяснилось, на первом месте по количеству упоминаний находится фишинг, когда злоумышленники получают доступ к конфиденциальным данным жертвы с помощью вредоносных ссылок или звонков якобы из службы поддержки банка.

Примерно в каждом пятом случае преступники маскируются под сотрудников кредитно-финансовых организаций или страховых агентств.

«Злоумышленники приглашают клиента подъехать в отделение банка, чтобы провести нужные мошенникам операции в платежном терминале. Часто для рекламы мошеннических ресурсов приглашаются медийные персонажи, что в несколько раз повышает успешность обмана», — говорится в результатах исследования.

Привлечение средств граждан в фиктивные проекты (финансовые пирамиды и так далее) упоминается в 16% случаев. Похожий вид мошенничества — реклама инвестиций с обещанием дохода выше среднего по рынку (20% и более), а также привлечение средств в криптовалютные проекты, не имеющие ценности.

В семи процентах случаев упоминается подделка или кража электронной подписи жертвы, которая затем используется для незаконного оформления финансовых продуктов и совершения сделок.

«Наиболее интересным и показательным я считаю мошенничество, связанное с электронной подписью, в этом случае жертва узнает, что на нее открыли кредит, продали квартиру и т.д. уже постфактум. Для совершения данного действия бывает достаточно наличия скана паспорта, который мы оставляем сплошь и рядом», — рассказал представитель компании «Диджитал секьюрити» Александр Романов.

По словам Романова, социальная инженерия присутствует сегодня во всех основных способах мошенничества. Преступники используют в своих целях прежде всего человеческий фактор.