Роскосмос опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре

Москва, 4 сентября. Специалисты Роскосмоса и научного института ЦНИИмаш считают, что космический мусор не представляет угрозы для Международной космической станции, как ранее заявляли в NASA.

Были проверены данные о состоянии околоземного космического пространства. Российские специалисты пришли к выводу, что космический мусор не представляет какой-либо угрозы для станции, сообщают «Известия».

Ранее партнеры по NASA заявляли, что на орбите находятся более 2 тысяч действующих космических аппаратов. Кроме того, там находятся более 14 тысяч фрагментов космического мусора и пять тысяч единиц отслужившей техники. В NASA утверждали, что необходимо скорректировать курс МКС.

Ранее российские ученые разработали уничтожитель космического мусора. Устройство позволяет перемалывать отработавшие спутники на орбите Земли. Аппарат состоит из ловушки, которая представляет собой сеть в виде купола и конуса, а также системы переработки. Перетертый космический мусор будет смешиваться с кислородом и водородом, и превращаться в топливо, которое можно будет использовать для маневров.

Как сообщает «Газета.ru», ранее Роскосмос разработал способ маскировки спутников.