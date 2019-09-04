ЦБ зафиксировал волну хищений средств с помощью захвата аккаунтов в соцсетях

Москва, 4 сентября. Центробанк РФ рассказал о набирающем популярность виде мошенничества с похищением аккаунтов в социальных сетях.

По итогам прошлого года объем средств, украденных у клиентов российских банков, составил около 1,4 млрд рублей, пишут «Известия». По словам начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева, 97% преступлений совершались злоумышленниками при помощи методов социальной инженерии, когда пользователя вводили в заблуждение, чтобы он самостоятельно дал преступникам доступ к своим средствам.

«Исследования говорят о том, что злоумышленник переориентировался со среднего и старшего возраста на категорию экономически активных граждан 30-45 лет, причем около 65% в ней занимают женщины. Старшее поколение перестало покупаться на сообщения вроде «Мама, я попал в беду, кинь деньги вот сюда». У более молодых людей уровень доверия к безопасности современных технологий довольно высокий. Поэтому их проще «купить» на звонок или сообщение от имени сотрудника банка», — рассказал Сычев.

Он отметил, что жертв мошенников зачастую подводит доверие к друзьям в социальных сетях, поэтому многие «ведутся» на сообщения с просьбой о финансовой помощи, рассылаемые с украденных аккаунтов. ЦБ фиксирует растущую волну таких хищений. Более редкий случай — когда злоумышленник имитирует голос знакомого жертвы. Этот способ используется, как правило, против собственников крупных компаний и юридических лиц, а ущерб может превышать несколько сотен тысяч рублей.

Сычев сообщил, что мошенничествами нередко занимаются колл-центры, которые все чаще размещаются за рубежом.

«Раньше было популярно размещать подпольные колл-центры в тюрьмах. Сейчас эту практику в целом удалось пресечь. Отдельная проблема — колл-центры, которые организуются в некоторых республиках бывшего СССР. Это дешевый канал связи и полная безнаказанность с юридической точки зрения. Крайне сложно закрыть такой колл-центр силами российских правоохранителей», — посетовал специалист.

Как пишет «Газета.ру», россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества, когда злоумышленники вымогают деньги под видом государственных адвокатов.