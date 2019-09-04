В России может появиться интернатура для педагогов

Москва, 4 августа. В России может измениться программа обучения будущих педагогов. В рамках нацпроекта «Образование» обсуждается вопрос о введении интернатуры для педагогов.

Как сообщают «Известия», вопрос о введении педагогической интернатуры будет обсуждаться в сентябре на заседании проектного комитета нацпроекта «Образование». Данную идею ранее предложил Общероссийский профсоюз образования. Представители Минпросвещения считают инициативу «темой для активной дискуссии». В ведомстве сообщили, что вице-премьер Татьяна Голикова поручила рассмотреть данный вопрос.

Опыт ведения интернов сегодня действует в Уральском и Красноярском педагогических университетах. Здесь практические занятия с наставниками проходят для студентов старших курсов на базе школ. Благодаря этому сроки обучения не меняются. Не сказывается такая практика и на стоимости обучения.

Член подкомитета РСПП по цифровой экономике и инновациям Юлия Ракова предположила, что вариантом введения интернатуры для педагогов может стать поддержка молодого специалиста наставником со стороны вуза или опытным учителем онлайн.

Отметим, в преддверии Дня знаний спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о правильной перезагрузке образовательного процесса в России. По ее словам, необходимо приводить его в соответствие требованиям, которые продиктованы временем, сохраняя все ценное, что есть в отечественной системе образования.

Она напомнила о реализации проекта электронной школы, который был запущен в Москве и ряде регионов. При этом Матвиенко добавила, что информационные технологии не могут и не смогут никогда заменить педагога, только учитель сможет научить школьника пониманию информации, осмыслению и приведению ее в систему.