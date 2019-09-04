Российские ученые доказали негативное влияние смартфонов на здоровье детей

Москва, 4 сентября. Российские ученые завершили исследование по воздействию излучения смартфонов и сотовых телефонов на детей. Оно длилось 14 лет. Специалисты выяснили, что смартфоны негативно влияют на здоровье детей.

Изначально мониторинг детей организовали на базе подмосковного лицея №10 в Химках. В 2014 году его продолжили в расширенном объеме на базе лицея №17. Всего были сформированы две группы: в одну входили дети, использующие гаджеты, всего 1161 человек, в контрольной группе были 370 участников, которые обходились без электронных устройств.

По словам кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника ФГБУН «Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН» Наталии Хорсевой, неоспоримым преимуществом российского исследования является наличие контрольной группы.

Выяснилось, что у детей, использующих гаджеты, замедлились простые слухо- и зрительно-моторные реакции в сравнении с людьми из контрольной группы. У 39,7% пользователей гаджетов были увеличены показатели утомляемости, а также на 50,7% снизился показатель работоспособности. Также использование смартфонов негативно сказалось на развитии мелкой моторики. Только у 8,5% детей уровень сформированности мелкой моторики руки находился в пределах возрастной нормы.

«Установлено, что безопасный режим пользования (наушники, громкая связь, сообщения SMS, MMS) статистически значимо улучшают все психофизиологические показатели. Так происходит потому, что источник излучения находится дальше от формирующегося детского мозга», — заявила Наталия Хорсева.

Авторы исследования считают, что электромагнитное излучение негативно воздействует на детей, поскольку их черепная коробка тоньше, чем у взрослых: излучение влияет на большее количество жизненно важных структур мозга.

Американские ученые в 1996 году выяснили, что глубина проникновения электромагнитного излучения у взрослых равна примерно 37 мм. Оно захватывает 15% мозговых структур. У подростков до пяти лет зона охвата структур головного мозга составляет 80%, у подростков — 60%.

«Американцы в своих научных статьях даже ввели специальный термин «тяжелый пользователь» (heavy user) — это человек, который разговаривает по телефону долго. У этих людей как раз появились опухоли», — рассказал журналистам «Известий» ведущий научный сотрудник лаборатории радиобиологии и гигиены неионизирующих излучений ФМБЦ им А.И. Бурназяна ФМБА России, почетный председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Юрий Григорьев.

В ряде стран Европы введены полные или частичные ограничения на использование мобильной связи и Wi-Fi в школах и детских садах.

В 2001 году Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений не рекомендовал использовать мобильные телефоны детям и подросткам до 16 лет.

Международное агентство по изучению рака в 2011 году отнесло радиочастотные электромагнитные поля к «вероятно канцерогенным». Кроме того, о негативном воздействии излучения говорят экспериментальные исследования на животных.

Роспотребнадзор и Рособрнадзор 14 августа обнародовали совместные рекомендации по использованию мобильных устройств детьми. В документе говорится, что длительное использование гаджетов ведет к нарушению психики, которое проявляется у ребенка в раздражительности, расстройстве сна, а также в снижении долговременной памяти и работоспособности.

Ряд ученых считает, что негативное воздействие излучения гаджетов не подтверждено. По словам декана факультета радиотехники и телекоммуникаций, заведующего кафедрой радиоэлектронных средств Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ Виктора Малышева, интенсивность электромагнитного поля была тщательно изучена учеными, однако они не доказали его негативного влияния на организм человека.

«Понятно, что при большой интенсивности поля вред будет. Но интенсивности, вызванные мобильным телефоном — низкие», — отметил Малышев.

Доцент кафедры прикладной информатики и теории вероятностей РУДН Дмитрий Кулебов, считает, что большее воздействие на человека оказывает электромагнитное загрязнение городов. По его словам, воздействие от поездки на трамвае или метро намного сильнее, чем от телефона.

«Для того чтобы добиться негативного влияния, нужно примотать телефон к уху и ходить с ним круглосуточно», — подчеркнул Кулебов.

Ранее эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном.

Как сообщает «Газета.ru», в Мордовии 10-летняя школьница погибла от удара таком, взяв в руки смартфон, стоящий на подзарядке.