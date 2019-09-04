Хазин назвал открытым хамством выпады польских властей в адрес России

Москва, 4 сентября. Российский экономист Михаил Хазин объяснил, почему Варшава не имеет права говорить об оккупации Советским Союзом польской территории. Выпады польских властей в адрес России он назвал открытым хамством.

Хазин напомнил, что в 1920 году отделившаяся от Российской империи Польша захватила территории восточнее так называемой «Линии Керзона». Оккупацию не признал не только СССР, но и другие государства. В итоге, в 1940 году советские войска лишь вернули ранее захваченные земли, восстановив территориальную целостность Советского Союза, передает «ПолитЭксперт».

Исключением, по словам эксперта, является Львов, поскольку данная территория всегда была камнем преткновения из-за большого количества проживающих там русинов.



Заявление польского президента Анджея Дуды о «сговоре» СССР и Гитлеровской Германии по «уничтожению» Польши Хазин назвал открытым хамством и нарушением дипломатического протокола.

В воскресенье в центре Варшавы прошли торжественные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны, сообщал RT. Польская сторона в этом году российскую делегацию на них не пригласила, отдав предпочтение нынешним союзникам по НАТО и ЕС (включая Германию), а также странам Восточного партнерства. Наряду с Россией приглашение в Варшаву не получила Сербия.

Позднее замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что позиция России не соответствует «исторической правде», которую Варшава «празднует» в этот день.

Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми отреагировал на выпад польских властей в адрес России из-за Второй мировой войны. Эксперт назвал заявления официальной Варшавы «унижением истории».

Эксперт считает, что действующие власти Польши «оскорбляют и унижают польскую историю». Кедми возмутился, что поведение Варшавы показывает, что ей «отшибло память». Власти этой страны приглашают на мероприятия политиков из Франции и Британии, чья роль в годы Второй мировой войны в судьбе Польши минимальна, но отказываются пригласить представителей Москвы, которая спасла Варшаву от разрушения. Эксперт провел Варшаве экскурс в историю.

Ранее поведение Варшавы прокомментировал член Совета Федерации Константин Косачев. Он обвинил Польшу в двойных стандартах и переписывании истории. При этом он подчеркнул, что «иногда двойные стандарты выглядят не просто неприлично, а откровенно мерзко». Сенатор отметил, что в попытках переписать историю польские власти предают свой же народ, который погибал от рук украинских националистов в годы войны, и которого спасли солдаты Красной армии, освободившие Польшу от немецких захватчиков.