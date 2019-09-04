Три тысячи долларов заплатила туристка за шаурму в Иерусалиме

Иерусалим, 4 сентября. Туристка заплатила около трех тысяч долларов за шаурму, купленную в старом городе Иерусалима, пишет Times of Israel.

Издание отмечает, что во время покупки уличной еды с банковской карты туристки списали 10 100 шекелей, или примерно 2800 долларов. Спустя некоторое время женщина вернулась и потребовала сделать возврат средств. В торговой точке ей сначала отказали, средства перечислили обратно лишь после того, как поднялась шумиха в местных СМИ.

Сотрудники уличного кафе настаивали, что случившееся — следствие некой ошибки. Но бывший работник сообщил журналистам, что там действует отработанная схема по обману туристов.

«Это было одной из причин, по которой я перестал там работать. Они начали жульничать с ценами, это ужасно. Полиция три раза приезжала с туристами», — рассказал представителям СМИ пожелавший остаться неизвестным мужчина.

По его словам, меню в торговой точке нет. Продавцы говорят туристам, что тарелка шаурмы стоит 80 шекелей, а затем взимают плату в долларах или евро. Порой клиенты замечают «ошибку» в счете, а иногда не обращают внимания и платят своей банковской картой.

Как пишет «Газета.ру», в прошлом году скандальную известность обрела история американца, которому пришлось заплатить больше 800 долларов за скромный ужин в одном из греческих ресторанов на острове Миконос.