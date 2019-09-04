Посольство РФ удивлено позицией МИД Болгарии по выставке об освобождении Европы

София, 4 сентября. Посольство РФ в Болгарии выразило недоумение в связи с позицией МИД страны по выставке к 75-летию освобождения Европы.

Накануне болгарское внешнеполитическое ведомство выступило с официальным заявлением в связи с открытием в Софии 9 сентября выставки, приуроченной к 75-й годовщине освобождения Европы от немецко-фашистких захватчиков. Экспозиция будет размещена в Российском культурно-информационном центре.

«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма, мы не должны закрывать на то, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушающих гражданскую совесть, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов, происходивших в развитых европейских государствах», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Болгарии.

Как отметили в посольстве России в Болгарии, содержание выставки представляет исключительно информационно-просветительский характер и никак не связано с политикой.

«Выставка направлена на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. Многие из них были ранее неизвестны или недавно рассекречены. Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», — отметили в диппредставительстве.

Напомним, Болгария в годы Второй мировой войны была союзником Третьего рейха, не принимавшим, впрочем, участия в боевых действиях против СССР. В 1941 году София официально объявила войну США и Великобритании, но не сделала этого в отношении Москвы.

9 сентября 1944 года Советский Союз прекратил боевые действия против Болгарии, а неделю спустя Красная армия без единого выстрела вступила в Софию. В течение последующих 45 лет Болгария оставалась ближайшим политическим партнером Советского Союза в Восточной Европе.

Как пишет «Газета.ру», после распада СССР болгарским активистам чудом удалось отстоять от сноса знаменитый памятник советскому солдату «Алеша», который находится в городе Пловдив.