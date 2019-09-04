Брак взрослого иранца с маленькой девочкой аннулировали

Москва, 4 сентября. Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между взрослым мужчиной и 11-ти летней девочкой после появления информации об этом в соцсетях.

Как сообщает Rokna, главный судья провинции увидел сообщения в соцсетях о браке между 30-летним мужчиной и девятилетней девочкой. После того, как личности «супругов» были установлены, в суд вызвали родителей девочки и жениха.

Выяснилось, что «невесте» 11 лет, а молодому человеку — 22. Судья подчеркнул, что в этом возрасте девочка не должна вступать в брак.

По решению суда, брак был расторгнут. Родители решили подождать два года, чтобы ребенку исполнилось 13 лет. После этого пара сможет пожениться с разрешения суда.

О свадьбе стало известно после того, как видео с торжества опубликовала в Twitter иранская журналистка Масих Алинежад. На опубликованных кадрах запечатлено семейное торжество, на котором собрались взрослые и дети. Они хлопают в ладоши, веселятся. На диване сидят жених с невестой — бородатый мужчина и маленькая девочка.

Журналистка написала, что расплакалась, когда ей прислали это видео, передавала «Газета.ру».