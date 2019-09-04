СК РФ возбудил уголовное дело после гибели 12-летней россиянки в Турции

Москва, 4 сентября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней россиянки в Турции. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — заявила Петренко.

Напомним, 12-летняя петербурженка пострадала во время купания в бассейне отеля Sunhill в городе Бодрум. Руку ребенка засосало в трубу. Девочка длительное время находилась под водой. Она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Четыре раза она пережила клиническую смерть. В Турцию прилетели российские медики, однако совместно со своими турецкими коллегами им не удалось спасти ребенка. Девочка скончалась 28 августа.

Как сообщают «Известия», управляющий турецкого отеля обвинил в инциденте родителей ребенка, которые якобы не оказали ей соответствующего ухода. Турист из Польши Томаш Гручальский написал на сайте TripAdvisor, что управляющий отеля заявил об этом в полиции. Очевидец происшествия отметил, что диаметр трубы, в которую засосало руку ребенка, составляет 25 сантиметров, при этом она ничем не прикрыта. Также нигде не сказано, что бассейн не предназначен для детей.

Ранее в НИИ Склифосовского умерла россиянка, которая впала в кому в Турции. Ей стало плохо, когда она плавала в бассейне. В тяжелом состоянии ее доставили в Москву. Однако усилия медиков не увенчались успехом.