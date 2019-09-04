Мама утонувшей в Турции девочки рассказала подробности произошедшего 

Москва, 4 сентября. Мать погибшей в отеле в турецкой Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. По ее словам, в отеле нет камер видеонаблюдения, а значит установить все обстоятельства произошедшего не удастся.

О гибели пятилетней девочки из России на турецком курорте стало известно во вторник вечером. Девочка утонула в бассейне. Прибывшие на место ЧП медики не смогли спасти ребенка.

«Как все произошло, никто не видел. В этот момент в бассейне играли мужчины в волейбол, все внимание было на них. Буквально минуты две-три, и ее рядом не оказалось. Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга. Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел», — рассказала РЕН ТВ Анастасия, мать погибшей девочки.

По словам Анастасии, в отеле не установлены камеры видеонаблюдения, а значит установить, почему стал тонуть ребенок, вероятно, не удастся. По ее словам, в этот момент спасатели не дежурили рядом с горкой у бассейна.

Девочка погибла в первый день отдыха. Теперь родственникам предстоит решить вопрос с транспортировкой тела в Россию.

Ранее стало известно о гибели еще одной россиянки. 19-летняя российская студентка отдыхала вместе с матерью в Анталье. Девушка плавала с маской в бассейне, когда ей стало плохо и она начала тонуть. Очевидцы происшествия вытащили ее на сушу, но она успела наглотаться воды. В результате ЧП россиянка впала в кому. 2 августа девушка скончалась.

В июле генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза сообщил, что россияне гибнут на курорте не только по вине турецкой стороны, но и чаще всего из-за своей невнимательности, передавала «Газета.ру». Многие не могут трезво оценить состояние своего здоровья перед поездкой и оставляют без внимания рекомендации врачей. Особенно это касается пенсионеров, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата.