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ЦИК опроверг создание закрытой площадки для политологов перед выборами

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ЦИК опроверг создание закрытой площадки для политологов перед выборами

Москва, 4 сентября. Центральная избирательная комиссия РФ опровергла создание закрытой площадки для политологов, которая якобы появится в «Единый день голосования 8 сентября».

«ЦИК России официально заявляет, что информация о якобы созданной по инициативе Центризбиркома «закрытой площадке для экспертов-политологов» является ложью», — говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Ранее неизвестные граждане рассылали информацию о якобы создании закрытой площадки для экспертов-политологов. Предлагалось регистрироваться на ней по электронной почте.

Напомним, 8 сентября в 85 регионах РФ пройдут выборы разного уровня. Так, в 16 регионах будут избраны губернаторы в результате прямых выборов, в 13  — пройдут выборы в Заксобрания, в 22 административных центрах  — в городские думы, в трех столицах регионов — выборы глав муниципальных образований.

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Источник: пресс-служба ЦИК РФ
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