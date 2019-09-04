ФИФА представила официальный логотип ЧМ-2022 в Катаре

Москва, 4 сентября. В Москве представили официальную эмблему чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре.

Дизайн эмблемы демонстрирует яркие элементы местной и региональной арабской культуры, передает ТАСС. Изображение повторяет форму трофея чемпионата, при этом напоминая традиционную шерстяную шаль, которую носят в зимние месяцы в арабском регионе.

Петля символизирует цифру восемь, напоминая о восьми стадионах, которые примут матчи мундиаля. Организаторы также обращают внимание, что символ означает бесконечность, чем призван отобразить цикличность чемпионата мира.

Название чемпионата выполнено специальным шрифтом, отсылающим к традиционной арабской каллиграфии.

Логотип был представлен одновременно в более чем 20 странах мира, появившись в виде проекции на огромных экранах в центре столиц и заметных зданиях, сообщает «Газета.ру». В Москве символ мундиаля был продемонстрирован на стене дома №2 по Новому Арбату.

Катар станет первой арабской страной, которая примет Чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет в ноябре-декабре 2022 года. В декабре этого года в эмирате состоится клубный чемпионат мира по футболу как этап подготовки к ЧМ-2022.