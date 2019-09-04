Россия предоставит ООН данные по атакам в Идлибе

Москва, 4 сентября. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова предоставить данные для расследования ООН авиаударов в Идлибе, которые бы доказали непричастность России к этому инциденту.

«У нас также есть некоторые данные, которые мы можем предоставить для расследования, которые докажут, что информация, которую мы получаем по этому вопросу, в большинстве случаев является неточной или ложной», — заявил Небензя.

Напомним, внутренняя комиссия по «расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирии с момента подписания между Россией и Турцией меморандума о стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации» была создана в ООН.

Москва раскритиковала это решение ООН. Зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва сожалеет в связи с этим шагом генсека ООН.

Штаты нанесли удар по провинции Идлиб 31 августа. Вашингтон не уведомил о своих действиях Турцию и Россию. Американцы утверждали, что уничтожили «пункт управления группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ).

В беседе с Федеральным агентством новостей ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов высказал мнение, что «нужные» США боевики были заранее выведены из зоны поражения.

Сенатор Франц Клинцевич считает, что Штаты устроили провокацию. По его мнению, они пытаются осложнить ситуацию в провинции Идлиб, которая является «самым взрывоопасном» регионом САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.