Мамрадзе оценил значение для России назначения Гахарии на пост премьера Грузии

Москва, 3 сентября. Бывший глава администрации президента Грузии Петрэ Мамрадзе рассказал, что следует ожидать России от возможного назначения премьером Грузии бывшего главы МВД Георгия Гахария.

Во вторник Гахария стал кандидатом на пост премьер-министра страны. Его кандидатуру выдвинула «Грузинская мечта».

Мамрадзе в интервью телеканалу «360» заявил, что не сомневается, что назначение Гахарии состоится.

«Гахария — протеже Иванишвили. Мы это видим. Если Иванишвили сказал, что он за данного человека, то никто из сторонников не пойдет против этого. Про себя разве что будут чертыхаться», — заявил он.

Мамрадзе напомнил, что Гахария был «в иванишвиливском бизнесе, то есть бизнес-омбудсменом». Пост главы МВД он занял не имея «никакого понятия, что такое МВД». Однако в выступлениях по телевидению, по словам политика, тот «проявил как фигура внушительная, вызывающая почтение и доверие».

Отвечая на вопрос, чего ждать России от нового грузинского премьера, Мамрадзе выразил мнение, что особых изменений в отношениях между странами ожидать не стоит.

«Но я хочу подчеркнуть, что сам Гахария и «Грузинская мечта» не допустят никаких провокационных действий по отношению к России. Я их критикую за другой разный политический идиотизм, но вот именно этого нет», — заявил он.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Сергей Гаврилов, чье выступление в грузинском парламенте стало поводом для массовых протестов в июне этого года, прокомментировал возможное назначение Гахарии премьером.

Он объяснил позицию России: страна признает право Грузии на свои внутренние дела, но заинтересована в безопасности на своих рубежах, безопасности для туристов, в качестве экспортного грузинского вина и выступает против поддержки радикальных образований, потенциальных террористических группировок и размещения иностранных военных баз. По словам депутата ГД, российские парламентарии готовы к контакту со всеми политическими партиями, за исключением явно русофобских и марионеточных сил, и готовы работать в поисках компромисса.