Украинские силовики обстреляли из минометов Докучаевск и Ленинское в ДНР

Донецк, 3 сентября. Военные ВСУ обстреляли из минометов территорию Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Обстрел начался в 19.30, 35-я бригада морской пехоты ВСУ открыла огонь по Докучаевску. Использовались 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие. В Народной милиции ДНР подчеркнули, что украинские военные выпустили пять мин и 20 гранат.

Кроме того, под обстрел попало село Ленинское на юге ДНР. Представители Народной милиции считают, что ВСУ пытались спровоцировать военнослужащих ДНР на ответный огонь в преддверие встречи контактной группы в среду в Минске.

Ранее двое военных ВСУ погибли во время обстрела ДНР. 82-миллиметровый миномет разорвался из-за двойного заряжания, сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. В феврале этого же года в стране произошел государственный переворот. К власти пришла оппозиция. Донбасс не захотел соглашаться на условия новой киевской власти и объявил о независимости. После этого Киев ввел войска на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает «Газета.ru».