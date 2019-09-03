Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Латакия, Идлиб, Хама и Алеппо

Алеппо, 3 сентября. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли населенные пункты сирийских провинций Латакия, Идлиб, Хама и Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксирован 31 обстрел.

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Маканис-эд-Дувайри, Халаса провинции Алеппо; Сафсара, Айн-эль-Кантара, Икко, Нахшеба, Ардаш-Даг, Сафар, Сандар, Кармель, Санджека провинции Латакия; Шарки-Кафер-Дун, Эс-Сальхия, Хан-Шейхун, Шарджа, Захабия, Зайтуна провинции Идлиб; Элль-Джаммасия, Калъат-эд-Дувайри, Кара-Джурн, Эль-Джейдед провинции Хама.

Ранее сообщалось, что новые пещеры были найдены на освобожденных от террористов территориях недалеко от административной границы с провинцией Идлиб. Среди находок – настоящий подземный город. Корреспонденты Федерального агентства новостей спустились в туннели, построенные боевиками, и прислали эксклюзивные кадры оттуда.