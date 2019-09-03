Легендарный биатлонист Хальвард Ханевольд умер в возрасте 49 лет

Осло,3 сентября. Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Хальвард Ханевольд умер 2 сентября в возрасте 49 лет. Об этом сообщает TV2.

«Это грустный день для норвежского биатлона», — заявил президент Норвежского биатлонного союза Арне Хортен.

Спортсмен скончался в своем доме в Аскере. Причины его смерти неизвестны.

Напомним, Хальвард Ханевольд дебютировал в профессиональном спорте в сезоне 1991/1992. Спортсмен выиграл три золотые медали Олимпийских игр: в 1998 году в Нагано, в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, в 2010 году в Ванкувере. Кроме того, на его счету две серебряных и одна бронзовая медали Олимпиад.

Он завершил карьеру в 2010 году. После этого работал экспертом на норвежском телевидении.

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