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Новости Сирии

Эрдоган осудил США за авиаудар по Идлибу

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Эрдоган осудил США за авиаудар по Идлибу

Анкара, 3 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.

Нанесенный американцами 31 августа авиаудар в Идлибской зоне деэскалации привел к многочисленным жертвам и разрушениям. При этом США нарушили достигнутые с РФ и Турцией договоренности о необходимости уведомления сторон о принимаемых действиях.

«В последние дни США, к сожалению, вступили в конфликт, проведя авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли около 700 мирных жителей. Конечно, там могут быть и боевики, однако постепенно Идлиб исчезает… Невозможно смотреть на это молча», — цитирует слова Эрдогана RT

При этом он добавил, что вместе с Турцией действия США осуждают РФ и Иран, с которыми Анкара находится в постоянном контакте.

Эрдоган сообщил, что собирается обсудить тему Идлиба на саммите Россия-Турция-Иран, который состоится в Анкаре 16 сентября, а также на Генассамблее ООН в конце сентября. 

Эрдоган осудил США за авиаудар по Идлибу

Как сообщили ранее в Центре по примирению враждующих сторон в САР, авиаудар, нанесенный Соединенными Штатами в сирийской провинции Идлиб, привел к многочисленным жертвам. Американская сторона атаковала район между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб днем 31 августа, передавала «Газета.ру». Удар был нанесен в нарушение всех достигнутых договоренностей, поскольку Вашингтон не уведомил о своих планируемых действиях ни Россию, ни Турцию.  

США при этом утверждали, что ударом был уничтожен «пункт управления группировки «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, угрожавший безопасности американцев. 

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что атака Соединенных Штатов была проведена не из стремления американцев побороть терроризм в Сирии. Он отметил, что близок к той точке зрения, что «нужные» боевики заблаговременно были вывезены из зоны поражения.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал провокацией удар США по сирийской провинции Идлиб. По его словам, действия Штатов следует расценивать как попытку осложнить ситуацию в «самом взрывоопасном» регионе САР и максимально затянуть процесс урегулирования в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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