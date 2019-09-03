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Российские комплексы ПВО сбили два беспилотника, пытавшихся атаковать базу «Хмеймим»

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Российские комплексы ПВО сбили два беспилотника, пытавшихся атаковать базу «Хмеймим»

Латакия, 3 сентября. Комплексы ПВО российской авиабазы «Хмеймим» сбили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны РФ. 

БПЛА приближались к российской авиабазе с северо-западного направления. Они были обнаружены на удалении от аэродрома «Хмеймим». Средства ПВО успешно отразили нападение, несмотря на то, что беспилотники маневрировали при полете.

В ведомстве добавили, что в результате инцидента пострадавших или материального ущерба нет, авиабаза «Хмеймим» продолжила работу в плановом режиме.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что действующие в Идлибской зоне деэскалации боевики продолжают предпринимать атаки на военные базы России в Сирии. По ее словам, в августе «Хмеймим» пытались атаковать четыре раза. 

Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что оборонное ведомство ведет работы по обустройству авиабазы «Хмеймим» и порта Тартус. На базе ведется обустройство авиационной группировки вооруженных сил, в порту Тартус — объектов для обеспечения ремонта судов военно-морского флота.

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