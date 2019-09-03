Прогул заседания Рады Тимошенко объяснили загадочной смертью сестры

Киев, 3 сентября. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пропустила заседание Верховной рады Украины из-за смерти двоюродной сестры, сообщают источники украинских СМИ.

Источник издания «Страна.ua» сообщил, что двоюродную сестру Тимошенко зовут Татьяна Шарапова. В свои 48 лет она ничем не болела. Однако две недели назад она упала в обморок, после которого впала в кому. Женщина скончалась, не выходя из комы.

Ранее во вторник депутат украинского парламента и член фракции Валентина Наливайченко сообщила, что Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за произошедших горестных событий в семье. Как сообщала «Газета.ру», она не стала вдаваться в подробности.

Отметим, 3 сентября в окончательном чтении Рада приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. За это решение проголосовали 373 депутата из 450. Депутаты фракции «Батькивщина» проголосовали «за», но Тимошенко среди них не было, она не пришла на заседание.

Верховная рада девятого созыва начала работу 29 августа. На первом заседании депутаты принесли присягу и провели ряд голосований. Президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту принять поправки в конституцию, в соответствии с которыми депутатов будут лишать мандата за прогулы и неперсональное голосование.