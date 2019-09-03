Губенко заявил, что не примет помощь провокатора Навального на выборах в Мосгордуму

Москва, 3 сентября. Действующий депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Губенко заявил, что не нуждается в поддержке скандального блогера Алексея Навального на выборах в парламент Москвы.

Ранее одиозный блогер Алексей Навальный представил так называемый проект «Умное голосование». Блогер опубликовал список кандидатов в депутаты Мосгордумы, за которых он призывает голосовать на выборах 8 сентября. В списке фигурировал Николай Губенко, который выдвинул свою кандидатуру от 37-го избирательного округа.

«Я не нуждаюсь в поддержке тех, кто разрушает нашу государственность и старается нажить политический капитал на том, что создано силами всего народа», — заявил Губенко.

Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября, по 45 одномандатным округам. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала 230 кандидатов.

За кресло депутата Мосгордумы от 37-го округа будут бороться кандидат от КПРФ Николай Губенко, профессор экономики МГУ Юрий Максимов, представляющий ЛДПР и сотрудник аппарата Госдумы Александр Романович от партии «Справедливая Россия».

Стоит отметить, что проект Навального «Умное голосование» вызвал волну критики со стороны представителей оппозиции и СМИ. Так, журналист Леся Рябцева и публицист Дмитрий Лекух назвали проект Навального мошенническим, отметив, что он создан для сбора средств, которые будут потрачены блогером на комфортный заграничный отдых.

Кроме того, инициативу Навального раскритиковал Дмитрий Гудков. По его словам, «Умное голосование» является ненадежным и неэффективным. Критиковал проект Навального и олигарх Михаил Ходорковский.

Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина сообщила, что в комиссии знают о проекте «Умное голосование» и намерены его изучить его законность.