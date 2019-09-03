Горгадзе призвал не искать политики в деле Синицы, призывавшего к убийству детей

Москва, 3 сентября. Член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе объяснил, почему судебные решения в отношении фигурантов «дела 27 июля» об уличных беспорядках в Москве указывают на необоснованность обвинений в политическом преследовании инакомыслящих.

Правозащитник обратил внимание на то, что во вторник Следственный комитет РФ, изучив записи видеонаблюдения, переквалифицировал дела участников незаконной акции Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева на административный состав. Горгадзе в интервью «Политике сегодня» подчеркивает, что данный факт указывает на необоснованность обвинений в политическом преследовании инакомыслящих.

По словам эксперта, это доказывает необоснованность попыток «оппозиции» заявлять, «что преследуют конкретно сторонников Навального или сторонников ФБК».

Горгадзе так же выразил готовность поспорить с теми, кто демонстративно сочувствует блогеру Владиславу Синице, приговоренному к пяти годам колонии по «экстремистской» статье за опубликованный в Twitter пост, по версии суда, призывающий к расправе над детьми правоохранителей.

«Осудили не блогера, который призывал убивать детей сотрудников правоохранительных органов, а в первую очередь осудили блогера, который призывал убивать детей. И там нужно ставить точку, независимо от того, чьи дети. Мы не должны смещать акцент в сторону политизации при элементарных уголовных делах», — подчеркивает адвокат.

Во вторник суд вынес приговоры еще двум участникам несанкционированных митингов. Иван Подкопаев приговорен к трем годам колонии за то, что распылил газовый баллончик в лица полицейским. Данила Беглец проведет два года в колонии за нападение на полицейского: он схватил во время незаконной акции полицейского за запястье, чем ему «причинил физическую боль». И Беглец, и Подкопаев признали свою вину в суде.

Напомним, незаконный митинг в Москве 27 июля перерос в массовые беспорядки. Сообщалось, что организаторы несанкционированной акции привлекли провокаторов из разных регионов. Некоторые участники акции предпринимали попытки напасть на сотрудников правоохранительных органов, бросали в них куски асфальта и бутылки, а также распыляли перцовый баллончик.

Организацией незаконных митингов в Москве занимаются представители так называемой «оппозиции», которые попали в число не допущенных к выборам в Мосгодуму выдвиженцев. Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатами ряду лиц, в том числе некоторым сторонникам скандального блогера Алексея Навального, которые собирались выдвигаться на выборы в МГД.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов назвал основной проблемой сбора подписей кандидатами в Мосгордуму «рисовку». Член общественной палаты РФ Илья Ремесло также рассказывал о подделке автографов избирателей некоторыми выдвиженцами. По его словам, во время проверки подписных листов выяснилось, что часть «автографов» в поддержку юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь принадлежат умершим. Он также предоставил фотографии могил покойных москвичей, которые якобы поддержали «независимых кандидатов».