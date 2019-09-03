Соболь и Навальный отказались поддерживать подельников, получивших тюремные сроки

Москва, 3 сентября. Судебные заседания по делам в отношении участников незаконного митинга в Москве 27 июля состоялись во вторник. Перед судом предстали задержанные за участие в массовых беспорядках и провокациях, которые были инициированы Алексеем Навальным и его «оппозиционной» шайкой.

Суд переквалифицировал из уголовных в административные дела Сергея Абаничева, Данила Конона, Валерия Костенко, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Кроме того, по итогам заседания во вторник Даниил Беглец получил два года колонии за применение насилия в отношении представителя власти, три года тюрьмы получил Иван Подкопаев. Суд также снял обвинения по статье о массовых беспорядках со студента Высшей школы экономики Егора Жукова. При этом в отношении Жукова выдвинули новое обвинение за призыв к экстремизму в соцсетях, его отправили под домашний арест.

По началу первые задержания активно освещались в «либеральных» СМИ, лидеры «оппозиции» призывали выходить на новые незаконные акции и «отбивать ребят». Однако когда речь зашла о реальных тюремных сроках, пыл провокаторов поубавился. Очевидно, что уголовные дела стали вредить имиджу лидеров «оппозиции», которые толкают молодежь на нарушение закона и тащат в тюрьму.

Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь единожды явилась на заседание суда по делу Даниила Конона. Однако появление «оппозиционерки» вызвало гнев матери арестованного, она обрушилась на Соболь, справедливо обвинив ее в задержании сына. После этого Соболь решила дистанцироваться от судебных разбирательств в отношении своих подельников.

Получившие реальные тюремные сроки последователи Навального и Соболь не получили от своих патронов никакой поддержки, если не считать перечисленных главой «ФБК» 13 тысяч рублей (по 1 тысячи рублей на каждого задержанного). Кроме того, «оппозиция» нашла нового «героя» — блогера Владимира Синицу. Он призывал убивать детей силовиков, участвовавших в восстановлении порядка в Москве. Навальный назвал призыв Синицы к насилию в отношении детей «всего лишь тупым твитом».

В итоге, единственным защитником нарушителей порядка стал суд, который тщательно рассмотрел все дела, проанализировал составы преступлений и меру опасности для общества. Тезис, который так продвигали Навальный и Соболь, об «ангажированности суда» рухнул на глазах. Справедливость в рассмотрении дел обеспечили Жукову домашний арест, а Конон, Абаничев и Костенок вышли из СИЗО. Однако пример Синицы подтвердил намерение фемиды жестко наказывать реальных экстремистов.

Несанкционированные акции, организованные кандидатами на выборы в Мосгордуму от «оппозиции», которых из-за фальсификаций на законных основаниях не зарегистрировали на выборы, прошли в столице в июле и в августе текущего года. Так называемым «оппозиционерам» отказали в регистрации на выборы из-за большого числа недействительных подписей. Например, у юриста ФБК Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.