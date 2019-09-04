Сирия, 4 сентября. Серия покушений на протурецких боевиков на севере Алеппо. Боевики ИГИЛ1 устроили засаду у дороги для сирийских военнослужащих в Даръа. На юге Идлиба боевики продолжают провоцировать сирийскую армию на ответные боевые действия и подорвали бульдозер у города Ат-Тамана. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли радикалов на юге Идлиба в ответ на провокации, потеряли один бульдозер, в Алеппо провели работы по разминированию в двух кварталах города, ликвидировав боеприпасы брошенные джихадистами, в Латакии готовят наступление, в Даръа отразили нападение боевиков «Исламского государства»11.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ): совершило нападение на курдский патруль в Хасаке, вывесили на двери мечети в Дейр-эз-Зоре расстрельные списки бойцов сирийской армии и SDF, в Даръа устроили засаду для конвоя САА.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подбили бульдозер сирийской армии противотанковой ракетой, обмениваются ударами с военнослужащими на юге Идилба близ города Ат-Тамана и на северо-востоке Латакии.

Курды: подозреваются в организации серии подрывов в Азазе, в Ракке провели совместное патрулирование с бойцами международной коалиции, в Дейр-эз-Зоре задержали 10 боевиков ИГ, включая двух полевых командиров, оставили без электроэнергии поселок в Хасаке

«Сирийская свободная армия» (ССА): обмениваются ударами с курдскими радикалами на севере Алеппо, в Азазе задержали одного из организаторов теракта.

«Ахрар аш-Шам»: потеряла несколько радикалов при взрыве штаб-квартиры в городе Аль-Рай в Алеппо.

Международная коалиция: направила конвой бронетехники для «Демократических сил Сирии» на севере провинции Ракка, провела совместный рейд с отрядами SDF в зоне будущей «демилитаризованной зоны».

Провинция Латакия

На cеверо-востоке провинции Сирийская арабская армия (САА) снова вступила в бои с боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» в районе города Кабана, как сообщает информагентство Al Masdar. За все время сирийской армии удалось достигнуть небольшого прогресса на данном фронте. За последние две недели сирийская армия направила подкрепления в Латакию, чтобы организовать широкомасштабный штурм укрепленного города, занятого радикалами «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Вышеупомянутые группы джихадистов уже несколько лет контролируют данный горный район у турецкой границы. Руководит операцией 42-я бригада четвертой танковой дивизии; им помогают другие армейские подразделения. Ожидается, что в ближайшие недели на данном фронте САА начнет активные боевые действия.

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжилась эскалация конфликта между протурецкими боевиками и «Отрядами народной самообороны» (YPG). Турецкая артиллерия обменялась с курдами ударами в районе поселков Мараназ, Мареа и Кафр-Калбин, после того как боевики «Сирийской свободной армии» попытались попытались прорвать курдских «Отрядов народной самообороны», как передал портал Step News.

На рассвете боевики ССА подорвали заминированный автомобиль, который направлялся из города в город Джераблус, согласно данным источника в Twitter Qalaat Al Mudiq. В полдень в городе Азаз прогремело два взрыва. Два начиненных взрывчаткой мотоцикла взорвались в центре города. Пострадало 9 человек, один скончался. Еще один мотоцикл был взорван возле штаб-квартиры группировки «Ахрар аш-Шам» в городе Аль-Рай, точной информации о пострадавших не поступало, как передает новостной канал Rojava Network. Полевого командира «Джейш аль-Ислам» расстреляли неизвестные в центре города Африн, о чем также сообщает источник. Командир получил тяжелые ранения, деталей нападения источник не сообщает. Все нападения приписывают курдам из группировки «Освободительных сил Африна». В городе Раджу один боевик был убит, а другой ранен. Сообщается, что неизвестный боевик подбросил им гранату, после чего скрылся с места преступления. Как сообщил новостной портал Anha, в нападениях подозревают курдских радикалов.

Вечером корреспондент портала Baladi News передал, что боевики ССА арестовали лицо, причастное к подрыву мотоцикла в центре города Азаз. Личность подрывника была установлена с помощью записей с камер наблюдения.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) совместно с силами международной коалиции во главе с США провели новую десантную операцию по поиску боевиков «Исламского государства» на севере провинции Дейр-эз-Зор, как передает Twitter-канал Rojava Network. В деревне Аль-Джула был арестован один боевик и неподалеку от нее были задержаны еще десять террористов ИГ, в том числе два полевых командира.

Утром позиции ливанского ополчения «Хезболла» были атакованы с помощью неизвестных беспилотников в районе города Абу-Кемаль, о чем сообщил источник в сети Twitter (@aghiad_alkheder). Отметим, что «Хезболла» переживает не лучшие времена в Сирии. За последние месяцы Израиль предпринял не одну попытку обстрела позиций ливанского ополчения на юге Сирии, кроме того недавно сообщалось, что один из высокопоставленных членов «Хезболлы» пропал в Дейр-эз-Зоре не так давно.

Правительственные силы провели рейды в городе Аль-Кура. Пять человек, подозреваемых в связи с боевиками ИГ, были задержаны у поселка Сальхия при попытке попасть с территории курдской оккупации в зоны контроля армии САР, как передает портал Deir Ezzor 24.

В городе Абу-Хардуб боевики «Исламского государства» вывесили на воротах местной мечети списки вступивших в «Демократические силы Сирии» (SDF) и сирийской армии, с угрозой, что если все перечисленные не поменяют свое решение в ближайшее время, то они будут ими убиты, как передает Twitter-канал Euphrates Post.

Источник в Twitter Not Woofer передал, что район нефтяного месторождения Аль-Омар ежедневно прочесывают боевики SDF. В районе месторождения десантировался на днях спецназ коалиции, который прибыл на вертолетах.

Провинция Даръа

Подразделение Сирийской арабской армии (САА) попало в засаду боевиков «Исламского государства» на дороге, соединяющей поселки Аль-Хирак и Изра, как передает новостной портал Al Masdar. В ходе нападения, которое САА удалось отразить, был убит один военнослужащий. Позднее радикалы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за данное нападение. Данное столкновение с ИГ - первый случай, когда «спящие ячейки» атаковали сирийскую армию в районе бассейна реки Ярмук. Летом 2018 году боевиков ИГИЛ выбили из провинции в ходе операции сирийской армии и союзных сил «Базальт».

Провинция Идлиб

Протестная акция началась в поселке Ариха на севере провинции Идлиб. Жители выступают против боевиков, захвативших всю власть в северо-западной части САР. Значительная часть провинции контролируется радикалами «Тахрир аш-Шам» и протурецкими группировками. Похожий протест вспыхнул в городе Маарет-ан-Нуман, как сообщает новостное агентство Halab Today TV. Накануне боевики «Тахрир аш-Шам» открывали огонь по протестующим в городе Серакиб.

Несмотря на то что в провинции действует режим одностороннего прекращения огня, отдельные группировки продолжают провоцировать САА. Днем правительственные силы нанесли артиллерийский удар по позициям боевиков в районе поселков Тель-Манас, Ракая и Сиди-Али, как передал портал Baladi News. В результате обстрела были разрушены огневые точки боевиков. Днем ожесточенные бои отмечались близ города Ат-Тамана, Кафр-Набаль и Кафр-Саджна, как сообщает новостной портал Masar Press Net. По данным источника, джихадистами был подбит бульдозер САА, который срывал укрепления.

Провинция Ракка

В поселок Сулук прибыл конвой коалиции во главе с США, как сообщил Twitter-канал Rojava Network. Отряды SDF позднее провели совместно с силами коалиции патрулирование в районе города Тель-Абьяд с целью определить объекты, которые будут демонтированы в рамках создания «зоны безопасности» на севере Сирии, как сообщил источник в сети Twitter Mustefa Bali. На севере Ракки в будущем будет пролегать демилитаризованная зона, о создании которой договорились Турция и США в ходе переговоров. С участка шириной четырнадцать километров SDF предстоит срыть укрепления, вывести бронетехнику и боевиков.

Еще одно захоронение оставшееся после боевиков «Исламского государства»1 найдено в городе Ракка, о чем сообщает новостной портал Jofr News. Могила, из которой были извлечены тела тринадцати человек, была обнаружена в ходе работ по разминированию. Местные сообщили саперам о трупах в заброшенном доме в городе Ракка в районе Бедуинов. Согласно первоначальным судебно-медицинским исследованиям, там были захоронены люди, погибшие во время изгнания «Исламского государства» из провинции. Несколько из них принадлежат боевикам, другие в настоящее время не опознаны.

Провинция Хасака

В городе Маркада курдские боевики сбили местного жителя, как передает портал Masar Press Net. Утром автомобиль патруля так называемых курдских сил внутренней безопасности «Асайиш» насмерть задавил юношу, который переходил дорогу. Это далеко не первый случай, когда под колесами курдских боевиков умирают местные жители. Так, например, 24 февраля курдский патруль сбил ребенка в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, мальчик восьми лет скончался на месте.

В пригороде Аль-Муфти города Хасака боевики напали на курдский патруль «Демократических сил Сирии» (SDF). Один курд был застрелен. Боевики «Исламского государства» признали, что нападение было совершено их «спящей ячейкой», действующей в провинции, о чем сообщает агентство Alk Habour.

Как сообщает портал Alk Habour 21, боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) отключили подачу электроэнергии в деревню Машхан района Аль-Ярбия. Курды оставили жителей деревни без электричества в наказание за то, что они не смогли оплатить счета. 80% жителей внесли плату по счетам, введенным местным курдским самоуправлением, но часть населения настолько бедная, что не может собрать деньги даже на это. Примечательно, что курдские оккупанты часто используют методы коллективного наказания, чтобы подавить протесты и заставить местное население платить все новые налоги.

1 Организация запрещена на территории РФ.