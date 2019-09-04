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ФАН-ТВ

Заседание рабочей группы Общественной палаты состоялось в Москве. ФАН-ТВ

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Вопросы о защите прав пользователей сети Интернет, а также о развитии и обеспечении безопасности Интернета были обсуждены на заседании рабочей группы Общественной палаты, которое прошло 3 сентября в Москве.

На заседании присутствовали председатель комиссии Общественной палаты РФ Александр Малькевич, а также ряд политиков, представителей МВД, Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры.

В ходе встречи были обсуждены такие вопросы, как квалификация «оскорбления власти», смысл, вкладываемый в этот термин; случаи злоупотребления чиновниками своим служебным положением для обвинения в том числе пользователей Интернета в оскорблении, попытки чиновников отождествления себя с государством и «государственным символом»; зарубежная политика, примеры законодательной базы ряда стран, связанной с защитой государственной символики и представителей власти, примеры санкций и видов ответственности за оскорбление власти в этих странах.

Заседание рабочей группы Общественной палаты состоялось в Москве. ФАН-ТВ

Были затронуты и вопросы необходимости деанонимизации пользователей в сети Интернет. Причины рассмотрения этого вопроса были перечислены Александром Малькевичем еще на стадии объявления о предстоящем заседании и включали в себя как увеличение числа подростков, подвергающихся в Интернете деструктивному воздействию (в частности, вовлечение их в группы, связанные с убийствами, наркотиками, в суицидальные группы), так и увеличение числа преступлений, совершаемых в сети Интернет.

В ходе обсуждения и дискуссии участники заседания пришли к выводу о необходимости выработки общего механизма регулирования российского интернет-пространства для в том числе профилактики и предупреждения возможных правонарушений.

Заседание рабочей группы Общественной палаты состоялось в Москве. ФАН-ТВ

Был также затронут вопрос о современной рэп-культуре, воспевающей и пропагандирующей употребление наркотиков, секс с несовершеннолетними, применение в том числе к несовершеннолетним физического и иного насилия. В качестве примеров были приведены тексты такой популярной у молодежи группы, как «Кровосток».

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