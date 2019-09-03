Экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

Вашингтон, 3 сентября. Бывший глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что самой опасной страной в мире он считает Пакистан из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.

Во вторник вышла книга Мэттиса Call Sign Chaos: Learning to Lead, в которой он написал, что из всех стран в мире, самой опасной считает Пакистан.

Выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, он объяснил свои опасения «радикализцией общества». Экс-глава Пентагона также добавил, что пакистанские военные также разделяют его точку зрения, они «отдают себе отчет в том, что происходит».

«Когда вы берете радикализованное общество, добавляете к этому самый стремительно растущий в мире ядерный арсенал, вы поймете, почему одно из моих убеждений касается того, что нам необходимо сейчас сконцентрировать внимание на контроле вооружений и нераспространении. Это самая большая проблема сейчас», — заявил Мэттис.

Мэттис занимал пост главы Пентагона с самого начала работы администрации Дональда Трампа в 2017 году. В отставку он ушел 31 декабря 2018 года. Он заявил, что покидает свой пост из-за разногласий с Трампом. Он объявил о своем решении после того, как Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии. Источник издания The Washington Post утверждал, что Мэттис был в числе людей, которые не поддержали это решение Трампа.

Отметим, в конце июля госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что отношения между Соединенными Штатами и Пакистаном развиваются в правильном направлении. Как передавал RT, он выразил надежду «увидеть дальнейший прогресс в ближайшие дни и месяцы в вопросах мира в Афганистане, борьбы с терроризмом, региональной безопасности и торговли».

Незадолго до этого США посетил с рабочим визитом премьер-министр Пакистана Имран Хан. Он провел встречи с Трампом и Помпео. Во время переговоров Трамп заявил, что способен положить конец конфликту в Афганистане за десять дней, но «не хочет убивать 10 млн человек».