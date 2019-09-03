Жена звезды «Брестской крепости» прилюдно уличила супруга в измене

Москва, 3 сентября. Супруга актера Алексея Дмитриева Ирина заставила мужа прилюдно пройти детектор лжи и признаться в изменах.

Об изменах супруга Ирине Дмитриевой поведала семейный психолог Кристина Перекальская, нарушив профессиональную этику. После этого жена звезды фильма «Брестская крепость» обратилась в редакцию передачи «На самом деле», которую ведет Дмитрий Шепелев.

По словам женщины, ей даже рассказали, кто якобы является любовницей — актриса Алена Знайда. В Instagram артистки Дмитриева обнаружила совместные фотографии с ее мужем.

«У него этих фотографий нет, а она смело их выкладывает, — возмутилась супруга. — Как она может их выкладывать? У нее муж, у нее ребенок».

Дмитриев также принял участие в передаче, однако измены отвергал. Актер делал это неуверенно, чем вызвал подозрения у зрителей. Супруга предложила пройти ему детектор лжи. Полиграф подтвердил опасения Дмитриевой: актер изменяет ей.

Однако в студию также пришла «виновница» скандала — Знайда. Она заявила, что психолог ее оговорила. По словам актрисы, с коллегой ее связывает исключительно профессия.

«Мы учились в одном вузе [с Дмитриевым], нам есть о чем разговаривать – это дети, например, — добавила Знайда. — У Алексея с Ириной мальчики, у меня мальчики».

Свои слова актриса подтвердила на детекторе лжи: как оказалось, между актерами действительно ничего не было.

Перекальская также стала участницей «На самом деле». При общении с экспертами передачи она не создавала впечатление подкованного в психологии человека. Знакомой семьи предложили пройти исследование на полиграфе. Как оказалось, именно семейный психолог была любовницей Дмитриева.