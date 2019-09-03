Сирия, 3 сентября. SDF оставили поселок без электричества. В Алеппо протурецкими боевиками задержан организатор теракта в Азазе. В Ракке обнаружена братская могила из 13 тел, оставшихся после отступления из провинции боевиков ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: собирают силы в Латакии для штурма города Кабана, занятого радикалами «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла двух человек при нападении неизвестных на автомастерскую и задержала организатора подрывов в Азазе на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с сирийскими военнослужащими в Латакии близ города Кабана.

Курды: оставили без электроэнергии поселок в Хасаке, подозреваются в подрыве автомастерской на севере Алеппо, в результате которого скончался один протурецкий радикал, а второй был ранен, в Ракке извлекли из братской могилы 13 неопознанных тел.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции Сирийская арабская армия (САА) снова вступила в бои с боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» в районе города Кабана, как сообщает информагентство Al Masdar. За все время сирийской армии удалось достигнуть небольшого прогресса на данном фронте. За последние две недели сирийская армия направила подкрепления в Латакию, чтобы организовать широкомасштабный штурм укрепленного города, занятого радикалами «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Вышеупомянутые группы джихадистов уже несколько лет контролируют данный горный район у турецкой границы. Руководит операцией 42-я бригада четвертой танковой дивизии; им помогают в том числе бойцы Республиканской гвардии. Ожидается, что в ближайшие недели на данном фронте САА начнет активные боевые действия.

Провинция Алеппо

Серия атак на боевиков различных фракций протурецкйо «Сирийской свободной армии» (ССА) продолжилась в городе Раджу на севере провинции, где еще один боевик был убит, а другой ранен. Как сообщает, неизвестный подбросил гранату в помещение мастерской, где они находились, после чего скрылся с места преступления. Как сообщил новостной портал Anha, в нападении подозревают опять-таки курдских радикалов из числа «Освободительных сил Африна».

По информации корреспондентов портала Baladi News, боевики ССА заявили, что ими был арестовано лицо, причастное к подрыву мотоцикла в центре города Азаз, в результате которого погиб один человек и еще девять получили ранения. Фракция ССА - «Бригада Мутасим» арестовала подрывника у одного из блокпостов в регионе. Личность подрывника была установлена с помощью записей с камер наблюдения.

Провинция Ракка

Еще одно захоронение оставшееся после боевиков «Исламского государства»1 найдено в городе Ракка, о чем сообщает новостной портал Jofr News. Могила, из которой были извлечены тела тринадцати человек, была обнаружена в ходе работ по разминированию. Местные сообщили саперам о трупах в заброшенном доме в городе Ракка в районе Бедуинов. Согласно первоначальным судебно-медицинским исследованиям, проведенным группой медиков, прибывшей на место, там были захоронены тела людей, которые были убиты во время изгнания террористов «Исламского государства» из провинции. Несколько из них принадлежат боевикам, другие в настоящее время не опознаны. Всего в провинции Ракка найдены тела 5000 человек: среди них как жертвы ИГИЛ, так и погибшие во время боевых действий.

Провинция Хасака

Как сообщает портал Alk Habour 21, боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) отключили подачу электроэнергии в деревню Машхан района Аль-Ярбия. Курды оставили жителей деревни без электричества в наказание за то, что они не смогли оплатить счета. 80% жителей внесли плату по счетам, введенным местным курдским самоуправлением, но часть населения настолько бедная, что не может собрать деньги даже на это. Примечательно, что курдские оккупанты часто используют методы коллективного наказания, чтобы подавить протесты и заставить местное население платить все новые налоги.

1 Организация запрещена на территории РФ.