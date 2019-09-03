Обвинение просит приговорить бросившего урну в полицейских Коваленко к пяти годам тюрьмы

Москва, 3 сентября. Мещанский суд Москвы рассмотрел дело участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Евгения Коваленко, бросившего мусорный бак в полицейских. Прокурор попросил суд приговорить провокатора к пяти годам тюрьмы.

«Прошу признать Коваленко виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — приводит слова прокурора РИА Новости.

По данным следствия, Коваленко участвовал в незаконном митинге 27 июля и был уличен в двух случаях применения насилия в отношении представителя власти. Сначала он попытался воспрепятствовать задержанию другого участника несанкционированного митинга, потянув и толкнув полицейского. Затем Коваленко бросил в сотрудников полиции мусорный бак. Арестованный участник незаконной акции заявил в суде, что кинул урну «от досады», что не может остановить полицейских.

Несанкционированные акции, организованные кандидатами на выборы в Мосгордуму от «оппозиции», которых из-за фальсификаций на законных основаниях не зарегистрировали на выборы, прошли в столице в июле и в августе текущего года. Так называемым «оппозиционерам» отказали из-за большого числа недействительных подписей. Например, у юриста ФБК Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.