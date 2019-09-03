«Подсевший» на пластику Микки Рурк изменился до неузнаваемости

Лос-Анджелес, 3 сентября. Популярный американский актер Микки Рурк «подсел» на пластику и изменился до неузнаваемости.

Поклонники актера с трудом узнали кумира, который появился в эфире программы Good Morning Britain. Ведущие шоу обсуждали с артистом его съемки в новом триллере молодого режиссера Азиза Тази «Ночной перенос».

Однако большинство зрителей заинтересовали не творческие планы актера, а его внешний вид. 66-летний артист появился перед ними в ковбойской шляпе, с маленькой собачкой на руках и совершенно «чужим» лицом.

«Я увидел, что Микки Рурк вышел в тренды Twitter, и подумал, что он умер, — написал один из зрителей эфира. — Но нет, умерло его лицо. Покойся с миром, лицо Микки».

I saw Mickey Rourke trending and aghast I thought he was dead, but no, it's his face that's dead. RIP Mickey's Face, t's & p's. — Jim Taylor (@HuffTheTalbot23) September 2, 2019

«Микки Рурк выглядит как ваша недавно разведенная тетушка по дороге на девичник», — пошутили пользователи Сети.

«Просто напоминание о том, как Микки Рурк выглядел раньше», — добавил один из пользователь Twitter и прикрепил изображение молодого актера.

Just a reminder of what Mickey Rourke used to look like.#MickeyRourke pic.twitter.com/hlUe0PLxU7 — El Christo (@ElCorbynista) September 2, 2019

Отметим, что первую пластическую операцию звезда сделал еще в 1990-х годах, когда захотел восстановить лицо после травм, полученных на боксе. После этого Рурк неоднократно обращался к пластическим хирургам, что привело к изменению его внешности до неузнаваемости.