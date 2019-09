«Подсевший» на пластику Микки Рурк изменился до неузнаваемости

Лос-Анджелес, 3 сентября. Популярный американский актер Микки Рурк «подсел» на пластику и изменился до неузнаваемости.

Поклонники актера с трудом узнали кумира, который появился в эфире программы Good Morning Britain. Ведущие шоу обсуждали с артистом его съемки в новом триллере молодого режиссера Азиза Тази «Ночной перенос».

Однако большинство зрителей заинтересовали не творческие планы актера, а его внешний вид. 66-летний артист появился перед ними в ковбойской шляпе, с маленькой собачкой на руках и совершенно «чужим» лицом.

I saw Mickey Rourke trending and aghast I thought he was dead, but no, it's his face that's dead. RIP Mickey's Face, t's & p's.